Samoa talasından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile WST → ILS çevirin

1.000 wst
1.327,77 ils

1.00000 WST = 1.32777 ILS

01:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855291.0764589.35141.451161.653410.94792518.3623
1 GBP1.1691911.25855104.4671.696651.933111.1083121.4686
1 USD0.9290.794565183.00561.34811.535980.8806517.0582
1 INR0.01119180.009572430.012047410.01624110.01850450.01060950.205507

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Samoa talasından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Samoa talası için en iyi döviz çiftleri

WST → USD

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WST → ZAR

WST → CAD

WST → GBP

WST → INR

WST → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Samoa Talası / Yeni İsrail Şekeli
1 WST1.32777 ILS
5 WST6.63885 ILS
10 WST13.27770 ILS
20 WST26.55540 ILS
50 WST66.38850 ILS
100 WST132.77700 ILS
250 WST331.94250 ILS
500 WST663.88500 ILS
1000 WST1327.77000 ILS
2000 WST2655.54000 ILS
5000 WST6638.85000 ILS
10000 WST13277.70000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Samoa Talası
1 ILS0.75314 WST
5 ILS3.76570 WST
10 ILS7.53141 WST
20 ILS15.06282 WST
50 ILS37.65705 WST
100 ILS75.31410 WST
250 ILS188.28525 WST
500 ILS376.57050 WST
1000 ILS753.14100 WST
2000 ILS1506.28200 WST
5000 ILS3765.70500 WST
10000 ILS7531.41000 WST