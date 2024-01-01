Vanuatu vatusundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile VUV → XOF çevirin

1.000 vuv
5.012 xof

1.00000 VUV = 5.01209 XOF

01:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855351.076589.35681.451181.653480.9479318.3636
1 GBP1.1691111.25855104.4681.696591.933111.1082421.4691
1 USD0.928950.794565183.00681.348051.535980.8805517.0586
1 INR0.01119110.009572290.012047210.01624020.01850430.01060820.205508

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Vanuatu vatusundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / CFA Frangı BCEAO
1 VUV5.01209 XOF
5 VUV25.06045 XOF
10 VUV50.12090 XOF
20 VUV100.24180 XOF
50 VUV250.60450 XOF
100 VUV501.20900 XOF
250 VUV1253.02250 XOF
500 VUV2506.04500 XOF
1000 VUV5012.09000 XOF
2000 VUV10024.18000 XOF
5000 VUV25060.45000 XOF
10000 VUV50120.90000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Vanuatu Vatusu
1 XOF0.19952 VUV
5 XOF0.99759 VUV
10 XOF1.99518 VUV
20 XOF3.99036 VUV
50 XOF9.97590 VUV
100 XOF19.95180 VUV
250 XOF49.87950 VUV
500 XOF99.75900 VUV
1000 XOF199.51800 VUV
2000 XOF399.03600 VUV
5000 XOF997.59000 VUV
10000 XOF1995.18000 VUV