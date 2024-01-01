1 CFA Frangı BCEAO'dan Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile XOF → VUV çevirin

1,000CFA XOF = 0,1971VT VUV

12:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

XOF → VUV çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

VUV
1 XOF → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20190,2037
Düşük0,19670,1967
Ortalama0,19860,2001
Değişim-0.98%-2.77%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 XOF → VUV istatistikleri

XOF → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2019, en düşük 0,1967 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1986 oldu. XOF → VUV kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

XOF → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2037, en düşük 0,1967 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2001 oldu. XOF → VUV kurundaki değişiklik -2.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9461,549,9871,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94612,621,6932.180,06
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1230,9551.230,4
1 EUR1,0570,8361,48211,62710,5551,4161.823,29

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

CFA Frangı BCEAO'dan Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

XOF → USD

XOF → GBP

XOF → CAD

XOF → EUR

XOF → AUD

XOF → MAD

XOF → SGD

XOF → NGN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Vanuatu Vatusu
1 XOF0,19708 VUV
5 XOF0,98540 VUV
10 XOF1,97079 VUV
20 XOF3,94158 VUV
50 XOF9,85395 VUV
100 XOF19,70790 VUV
250 XOF49,26975 VUV
500 XOF98,53950 VUV
1000 XOF197,07900 VUV
2000 XOF394,15800 VUV
5000 XOF985,39500 VUV
10000 XOF1.970,79000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / CFA Frangı BCEAO
1 VUV5,07410 XOF
5 VUV25,37050 XOF
10 VUV50,74100 XOF
20 VUV101,48200 XOF
50 VUV253,70500 XOF
100 VUV507,41000 XOF
250 VUV1.268,52500 XOF
500 VUV2.537,05000 XOF
1000 VUV5.074,10000 XOF
2000 VUV10.148,20000 XOF
5000 VUV25.370,50000 XOF
10000 VUV50.741,00000 XOF