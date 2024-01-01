Vanuatu vatusundan Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile VUV → NZD çevirin

1.000 vuv
13,50 nzd

1.00000 VUV = 0.01350 NZD

01:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 GBPSGDZAREURCADUSDINRAUD
1 GBP11.6946423.87681.169121.696661.2586104.471.93318
1 SGD0.590095114.08960.6898831.001190.74269461.64741.14076
1 ZAR0.04188170.070974510.04896410.07105880.05271234.375390.0809651
1 EUR0.8553451.4495220.423111.451241.0765589.35911.65356

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Vanuatu vatusundan Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vanuatu vatusu için en iyi döviz çiftleri

VUV → GBP

VUV → SGD

VUV → ZAR

VUV → EUR

VUV → CAD

VUV → USD

VUV → INR

VUV → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Yeni Zelanda Doları
1 VUV0.01350 NZD
5 VUV0.06748 NZD
10 VUV0.13496 NZD
20 VUV0.26993 NZD
50 VUV0.67482 NZD
100 VUV1.34964 NZD
250 VUV3.37410 NZD
500 VUV6.74820 NZD
1000 VUV13.49640 NZD
2000 VUV26.99280 NZD
5000 VUV67.48200 NZD
10000 VUV134.96400 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Vanuatu Vatusu
1 NZD74.09390 VUV
5 NZD370.46950 VUV
10 NZD740.93900 VUV
20 NZD1481.87800 VUV
50 NZD3704.69500 VUV
100 NZD7409.39000 VUV
250 NZD18523.47500 VUV
500 NZD37046.95000 VUV
1000 NZD74093.90000 VUV
2000 NZD148187.80000 VUV
5000 NZD370469.50000 VUV
10000 NZD740939.00000 VUV