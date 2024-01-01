100 bin Vietnam dongundan Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile VND → UZS çevirin

1,000₫ VND = 0,5047so'm UZS

03:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → UZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UZS
1 VND → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,50910,5188
Düşük0,50370,5037
Ortalama0,50550,5110
Değişim-0.88%-0.46%
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1 VND → UZS istatistikleri

VND → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5091, en düşük 0,5037 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5055 oldu. VND → UZS kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

VND → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5188, en düşük 0,5037 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5110 oldu. VND → UZS kurundaki değişiklik -0.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - UZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,521,40134,61154,175
1 AUD0,65210,6150,872906,480,91422,562100,507
1 EUR1,061,62511,4181.473,261,48536,669163,35
1 SGD0,7471,1460,70511.039,061,04725,862115,206

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Özbekistan Somu
1000 VND504,66800 UZS
2000 VND1.009,33600 UZS
5000 VND2.523,34000 UZS
10000 VND5.046,68000 UZS
20000 VND10.093,36000 UZS
50000 VND25.233,40000 UZS
100000 VND50.466,80000 UZS
200000 VND100.933,60000 UZS
500000 VND252.334,00000 UZS
1000000 VND504.668,00000 UZS
2000000 VND1.009.336,00000 UZS
5000000 VND2.523.340,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Vietnam Dongu
1 UZS1,98150 VND
5 UZS9,90750 VND
10 UZS19,81500 VND
20 UZS39,63000 VND
50 UZS99,07500 VND
100 UZS198,15000 VND
250 UZS495,37500 VND
500 UZS990,75000 VND
1000 UZS1.981,50000 VND
2000 UZS3.963,00000 VND
5000 UZS9.907,50000 VND
10000 UZS19.815,00000 VND