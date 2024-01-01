Vietnam dongundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile VND → TRY çevirin

1.000 vnd
1,26 try

1.00000 VND = 0.00126 TRY

01:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855411.076689.35511.45121.653130.9480218.3646
1 GBP1.1690311.25855104.4571.696461.932511.1082621.4683
1 USD0.928850.794565182.99751.347951.535510.8805517.058
1 INR0.01119130.009573360.012048610.01624090.01850070.01060940.205524

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Türk Lirası
1 VND0.00126 TRY
5 VND0.00631 TRY
10 VND0.01261 TRY
20 VND0.02523 TRY
50 VND0.06307 TRY
100 VND0.12614 TRY
250 VND0.31535 TRY
500 VND0.63069 TRY
1000 VND1.26138 TRY
2000 VND2.52276 TRY
5000 VND6.30690 TRY
10000 VND12.61380 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Vietnam Dongu
1 TRY792.78400 VND
5 TRY3963.92000 VND
10 TRY7927.84000 VND
20 TRY15855.68000 VND
50 TRY39639.20000 VND
100 TRY79278.40000 VND
250 TRY198196.00000 VND
500 TRY396392.00000 VND
1000 TRY792784.00000 VND
2000 TRY1585568.00000 VND
5000 TRY3963920.00000 VND
10000 TRY7927840.00000 VND