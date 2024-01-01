VND - TRY Döviz Kuru Tablosu

Vietnam dongu, Vietnam'ın para birimidir. Vietnam dong, popüler olarak ABD doları ile takas edilir. Dongun para birimi kodu VND olup simgesi ₫ şeklindedir veya basitçe ‘D’ ile temsil edilir. 1978'den beri Vietnam'ın para birimidir. VND itibari bir para birimi olup dönüşüm katsayısı dört basamaklıdır. VND hakkında daha fazla bilgi edinin

Türk lirası

Türk lirası

Genellikle TL olarak kısaltılan Türk lirası, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi para birimidir. Para birimi kodu TRY olup simgesi ₺ şeklindedir. Lira, popüler olarak euro ile takas edilir. Lira dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir ve itibari bir para birimidir. Dünyada değer bakımından en çok işlem gören 16. para...



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