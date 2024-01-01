1 milyon Vietnam dongundan El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile VND → SVC çevirin

1,000₫ VND = 0,0003444₡ SVC

03:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → SVC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SVC
1 VND → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0004
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0004
Değişim-0.94%-1.83%
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1 VND → SVC istatistikleri

VND → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. VND → SVC kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

VND → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. VND → SVC kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - SVC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.389,741,40134,618154,06
1 AUD0,65210,6150,872905,9720,91322,568100,432
1 EUR1,061,62611,4181.472,781,48536,686163,27
1 SGD0,7471,1460,70511.038,551,04725,87115,129

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / El Salvador Kolonu
1000 VND0,34444 SVC
2000 VND0,68887 SVC
5000 VND1,72219 SVC
10000 VND3,44437 SVC
20000 VND6,88874 SVC
50000 VND17,22185 SVC
100000 VND34,44370 SVC
200000 VND68,88740 SVC
500000 VND172,21850 SVC
1000000 VND344,43700 SVC
2000000 VND688,87400 SVC
5000000 VND1.722,18500 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Vietnam Dongu
1 SVC2.903,29000 VND
5 SVC14.516,45000 VND
10 SVC29.032,90000 VND
20 SVC58.065,80000 VND
50 SVC145.164,50000 VND
100 SVC290.329,00000 VND
250 SVC725.822,50000 VND
500 SVC1.451.645,00000 VND
1000 SVC2.903.290,00000 VND
2000 SVC5.806.580,00000 VND
5000 SVC14.516.450,00000 VND
10000 SVC29.032.900,00000 VND