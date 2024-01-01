20.000 Vietnam dongundan Panama balboasına
Reel döviz kuru ile VND → PAB çevirin
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VND → PAB çevrim grafiği
1 VND = 0,00004 PAB
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|1 VND → PAB
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0000
|0,0000
|Düşük
|0,0000
|0,0000
|Ortalama
|0,0000
|0,0000
|Değişim
|-0.93%
|-1.81%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → PAB istatistikleri
VND → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → PAB kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.
VND → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → PAB kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Panama Balboası
|1000 VND
|0,03937 PAB
|2000 VND
|0,07874 PAB
|5000 VND
|0,19684 PAB
|10000 VND
|0,39369 PAB
|20000 VND
|0,78738 PAB
|50000 VND
|1,96844 PAB
|100000 VND
|3,93688 PAB
|200000 VND
|7,87376 PAB
|500000 VND
|19,68440 PAB
|1000000 VND
|39,36880 PAB
|2000000 VND
|78,73760 PAB
|5000000 VND
|196,84400 PAB
|Çevrim kurları Panama Balboası / Vietnam Dongu
|1 PAB
|25.400,80000 VND
|5 PAB
|127.004,00000 VND
|10 PAB
|254.008,00000 VND
|20 PAB
|508.016,00000 VND
|50 PAB
|1.270.040,00000 VND
|100 PAB
|2.540.080,00000 VND
|250 PAB
|6.350.200,00000 VND
|500 PAB
|12.700.400,00000 VND
|1000 PAB
|25.400.800,00000 VND
|2000 PAB
|50.801.600,00000 VND
|5000 PAB
|127.004.000,00000 VND
|10000 PAB
|254.008.000,00000 VND