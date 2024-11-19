Vietnam dongundan Panama balboasına Geçmiş Döviz Kurları
Vietnam dongundan Panama balboasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Vietnam dongundan (VND) Panama balboasına (PAB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, VND - PAB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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VND → PAB çevrim grafiği
1 VND = 0,00004 PAB
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Vietnam dongu → Panama balboası döviz kuru geçmişi
Bugünün Vietnam dongu Panama balboasına döviz kuru şu anda 0,000, dünden bu yana %-0.091 değerinde değişti. Vietnam dongu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.303 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Vietnam dongu Panama balboasına döviz kuru en yüksek değeri 0,000 (12-11-2024) ile en düşük değeri 0,000 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.072 düşüş ile 12-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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