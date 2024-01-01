1 milyon Vietnam dongundan Panama balboasına

Reel döviz kuru ile VND → PAB çevirin

1,000₫ VND = 0,00003937B/. PAB

03:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → PAB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PAB
1 VND → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-0.93%-1.81%
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1 VND → PAB istatistikleri

VND → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → PAB kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

VND → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → PAB kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - PAB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.391,961,40234,62154,13
1 AUD0,65110,6150,872906,2360,91322,539100,346
1 EUR1,0591,62711,4181.474,711,48536,678163,285
1 SGD0,7471,1470,70511.039,671,04725,858115,121

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Panama Balboası
1000 VND0,03937 PAB
2000 VND0,07874 PAB
5000 VND0,19684 PAB
10000 VND0,39369 PAB
20000 VND0,78738 PAB
50000 VND1,96844 PAB
100000 VND3,93688 PAB
200000 VND7,87376 PAB
500000 VND19,68440 PAB
1000000 VND39,36880 PAB
2000000 VND78,73760 PAB
5000000 VND196,84400 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Vietnam Dongu
1 PAB25.400,80000 VND
5 PAB127.004,00000 VND
10 PAB254.008,00000 VND
20 PAB508.016,00000 VND
50 PAB1.270.040,00000 VND
100 PAB2.540.080,00000 VND
250 PAB6.350.200,00000 VND
500 PAB12.700.400,00000 VND
1000 PAB25.400.800,00000 VND
2000 PAB50.801.600,00000 VND
5000 PAB127.004.000,00000 VND
10000 PAB254.008.000,00000 VND