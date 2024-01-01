1 milyon Vietnam dongundan Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile VND → MGA çevirin

1,000₫ VND = 0,1830Ar MGA

02:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MGA çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MGA
1 VND → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18330,1846
Düşük0,18020,1802
Ortalama0,18200,1830
Değişim0.28%0.02%
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1 VND → MGA istatistikleri

VND → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1833, en düşük 0,1802 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1820 oldu. VND → MGA kurundaki değişiklik 0.28 değerindeydi.

VND → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1846, en düşük 0,1802 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1830 oldu. VND → MGA kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MGA tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.393,241,40234,653154,155
1 AUD0,65110,6150,872906,790,91322,554100,332
1 EUR1,0591,62711,4181.475,651,48536,702163,275
1 SGD0,7471,1470,70511.040,311,04725,875115,105

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Madagaskar Ariarisi
1000 VND183,01100 MGA
2000 VND366,02200 MGA
5000 VND915,05500 MGA
10000 VND1.830,11000 MGA
20000 VND3.660,22000 MGA
50000 VND9.150,55000 MGA
100000 VND18.301,10000 MGA
200000 VND36.602,20000 MGA
500000 VND91.505,50000 MGA
1000000 VND183.011,00000 MGA
2000000 VND366.022,00000 MGA
5000000 VND915.055,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Vietnam Dongu
1 MGA5,46416 VND
5 MGA27,32080 VND
10 MGA54,64160 VND
20 MGA109,28320 VND
50 MGA273,20800 VND
100 MGA546,41600 VND
250 MGA1.366,04000 VND
500 MGA2.732,08000 VND
1000 MGA5.464,16000 VND
2000 MGA10.928,32000 VND
5000 MGA27.320,80000 VND
10000 MGA54.641,60000 VND