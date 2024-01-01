20 Madagaskar ariarisinden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile MGA → VND çevirin
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|1 MGA → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|5,7051
|5,7581
|Düşük
|5,5586
|5,5586
|Ortalama
|5,6475
|5,6959
|Değişim
|-2.50%
|-3.29%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MGA → VND istatistikleri
MGA → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,7051, en düşük 5,5586 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,6475 oldu. MGA → VND kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.
MGA → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7581, en düşük 5,5586 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,6959 oldu. MGA → VND kurundaki değişiklik -3.29 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Madagaskar ariarisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Madagaskar Ariarisi
|1000 VND
|179,90200 MGA
|2000 VND
|359,80400 MGA
|5000 VND
|899,51000 MGA
|10000 VND
|1.799,02000 MGA
|20000 VND
|3.598,04000 MGA
|50000 VND
|8.995,10000 MGA
|100000 VND
|17.990,20000 MGA
|200000 VND
|35.980,40000 MGA
|500000 VND
|89.951,00000 MGA
|1000000 VND
|179.902,00000 MGA
|2000000 VND
|359.804,00000 MGA
|5000000 VND
|899.510,00000 MGA