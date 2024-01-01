500 Madagaskar ariarisinden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile MGA → VND çevirin

500 mga
2.779 vnd

1,000Ar MGA = 5,559₫ VND

19:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,70515,7581
Düşük5,55865,5586
Ortalama5,64755,6959
Değişim-2.50%-3.29%
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1 MGA → VND istatistikleri

MGA → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,7051, en düşük 5,5586 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,6475 oldu. MGA → VND kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.

MGA → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7581, en düşük 5,5586 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,6959 oldu. MGA → VND kurundaki değişiklik -3.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6831,33718,2811,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8151,44219,7211,662
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1681,11
1 GBP1,2731,181,76812,1421,70323,2781,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Vietnam Dongu
1 MGA5,55858 VND
5 MGA27,79290 VND
10 MGA55,58580 VND
20 MGA111,17160 VND
50 MGA277,92900 VND
100 MGA555,85800 VND
250 MGA1.389,64500 VND
500 MGA2.779,29000 VND
1000 MGA5.558,58000 VND
2000 MGA11.117,16000 VND
5000 MGA27.792,90000 VND
10000 MGA55.585,80000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Madagaskar Ariarisi
1000 VND179,90200 MGA
2000 VND359,80400 MGA
5000 VND899,51000 MGA
10000 VND1.799,02000 MGA
20000 VND3.598,04000 MGA
50000 VND8.995,10000 MGA
100000 VND17.990,20000 MGA
200000 VND35.980,40000 MGA
500000 VND89.951,00000 MGA
1000000 VND179.902,00000 MGA
2000000 VND359.804,00000 MGA
5000000 VND899.510,00000 MGA