200.000 Vietnam dongundan Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile VND → MAD çevirin

1,000₫ VND = 0,0003943د.م. MAD

02:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 VND → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00040,0004
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim-0.05%1.16%
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1 VND → MAD istatistikleri

VND → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. VND → MAD kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

VND → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. VND → MAD kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,191,40234,648154,185
1 AUD0,65110,6140,872906,6180,91322,547100,336
1 EUR1,0591,62711,4181.475,391,48536,692163,285
1 SGD0,7471,1470,70511.040,21,04725,869115,119

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Fas Dirhemi
1000 VND0,39432 MAD
2000 VND0,78864 MAD
5000 VND1,97160 MAD
10000 VND3,94319 MAD
20000 VND7,88638 MAD
50000 VND19,71595 MAD
100000 VND39,43190 MAD
200000 VND78,86380 MAD
500000 VND197,15950 MAD
1000000 VND394,31900 MAD
2000000 VND788,63800 MAD
5000000 VND1.971,59500 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Vietnam Dongu
1 MAD2.536,02000 VND
5 MAD12.680,10000 VND
10 MAD25.360,20000 VND
20 MAD50.720,40000 VND
50 MAD126.801,00000 VND
100 MAD253.602,00000 VND
250 MAD634.005,00000 VND
500 MAD1.268.010,00000 VND
1000 MAD2.536.020,00000 VND
2000 MAD5.072.040,00000 VND
5000 MAD12.680.100,00000 VND
10000 MAD25.360.200,00000 VND