5.000 Fas dirheminden Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile MAD → VND çevirin

5.000 mad
12.698.200 vnd

1,000د.م. MAD = 2.540₫ VND

15:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → VND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.591,05002.591,0500
Düşük2.539,64002.528,3700
Ortalama2.572,37132.559,2818
Değişim-0.50%0.45%
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1 MAD → VND istatistikleri

MAD → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.591,0500, en düşük 2.539,6400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.572,3713 oldu. MAD → VND kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

MAD → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.591,0500, en düşük 2.528,3700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.559,2818 oldu. MAD → VND kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,1420,7830,9271,3841,5331,33718,157
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,278776,93211,1841,7681,9591,70823,197
1 EUR1,079655,9720,84411,4931,6541,44219,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Vietnam Dongu
1 MAD2.539,64000 VND
5 MAD12.698,20000 VND
10 MAD25.396,40000 VND
20 MAD50.792,80000 VND
50 MAD126.982,00000 VND
100 MAD253.964,00000 VND
250 MAD634.910,00000 VND
500 MAD1.269.820,00000 VND
1000 MAD2.539.640,00000 VND
2000 MAD5.079.280,00000 VND
5000 MAD12.698.200,00000 VND
10000 MAD25.396.400,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Fas Dirhemi
1000 VND0,39376 MAD
2000 VND0,78751 MAD
5000 VND1,96879 MAD
10000 VND3,93757 MAD
20000 VND7,87514 MAD
50000 VND19,68785 MAD
100000 VND39,37570 MAD
200000 VND78,75140 MAD
500000 VND196,87850 MAD
1000000 VND393,75700 MAD
2000000 VND787,51400 MAD
5000000 VND1.968,78500 MAD