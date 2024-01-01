500.000 Vietnam dongundan Fas dirhemine
Reel döviz kuru ile VND → MAD çevirin
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VND → MAD çevrim grafiği
1 VND = 0,00039 MAD
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|1 VND → MAD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0004
|0,0004
|Düşük
|0,0004
|0,0004
|Ortalama
|0,0004
|0,0004
|Değişim
|-0.05%
|1.16%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → MAD istatistikleri
VND → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. VND → MAD kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.
VND → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0004, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. VND → MAD kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Fas Dirhemi
|1000 VND
|0,39432 MAD
|2000 VND
|0,78864 MAD
|5000 VND
|1,97160 MAD
|10000 VND
|3,94319 MAD
|20000 VND
|7,88638 MAD
|50000 VND
|19,71595 MAD
|100000 VND
|39,43190 MAD
|200000 VND
|78,86380 MAD
|500000 VND
|197,15950 MAD
|1000000 VND
|394,31900 MAD
|2000000 VND
|788,63800 MAD
|5000000 VND
|1.971,59500 MAD
|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Vietnam Dongu
|1 MAD
|2.536,02000 VND
|5 MAD
|12.680,10000 VND
|10 MAD
|25.360,20000 VND
|20 MAD
|50.720,40000 VND
|50 MAD
|126.801,00000 VND
|100 MAD
|253.602,00000 VND
|250 MAD
|634.005,00000 VND
|500 MAD
|1.268.010,00000 VND
|1000 MAD
|2.536.020,00000 VND
|2000 MAD
|5.072.040,00000 VND
|5000 MAD
|12.680.100,00000 VND
|10000 MAD
|25.360.200,00000 VND