500 Fas dirheminden Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile MAD → VND çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
|1 MAD → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|2.591,0500
|2.591,0500
|Düşük
|2.539,6400
|2.528,3700
|Ortalama
|2.572,3713
|2.559,2818
|Değişim
|-0.50%
|0.45%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → VND istatistikleri
MAD → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.591,0500, en düşük 2.539,6400 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.572,3713 oldu. MAD → VND kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.
MAD → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.591,0500, en düşük 2.528,3700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.559,2818 oldu. MAD → VND kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Vietnam Dongu
|1 MAD
|2.539,71000 VND
|5 MAD
|12.698,55000 VND
|10 MAD
|25.397,10000 VND
|20 MAD
|50.794,20000 VND
|50 MAD
|126.985,50000 VND
|100 MAD
|253.971,00000 VND
|250 MAD
|634.927,50000 VND
|500 MAD
|1.269.855,00000 VND
|1000 MAD
|2.539.710,00000 VND
|2000 MAD
|5.079.420,00000 VND
|5000 MAD
|12.698.550,00000 VND
|10000 MAD
|25.397.100,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Fas Dirhemi
|1000 VND
|0,39374 MAD
|2000 VND
|0,78749 MAD
|5000 VND
|1,96872 MAD
|10000 VND
|3,93745 MAD
|20000 VND
|7,87490 MAD
|50000 VND
|19,68725 MAD
|100000 VND
|39,37450 MAD
|200000 VND
|78,74900 MAD
|500000 VND
|196,87250 MAD
|1000000 VND
|393,74500 MAD
|2000000 VND
|787,49000 MAD
|5000000 VND
|1.968,72500 MAD