5.000.000 Vietnam dongundan Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile VND → LBP çevirin

1,000₫ VND = 3,523ل.ل. LBP

02:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LBP
1 VND → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,55763,6475
Düşük3,52223,5222
Ortalama3,53353,5881
Değişim-0.96%-1.81%
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1 VND → LBP istatistikleri

VND → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5576, en düşük 3,5222 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5335 oldu. VND → LBP kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

VND → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,6475, en düşük 3,5222 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,5881 oldu. VND → LBP kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,541,40234,648154,165
1 AUD0,65110,6140,871906,7760,91222,545100,315
1 EUR1,0591,62811,4181.475,831,48536,693163,275
1 SGD0,7471,1480,70511.040,691,04725,875115,13

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Lübnan Lirası
1000 VND3.523,49000 LBP
2000 VND7.046,98000 LBP
5000 VND17.617,45000 LBP
10000 VND35.234,90000 LBP
20000 VND70.469,80000 LBP
50000 VND176.174,50000 LBP
100000 VND352.349,00000 LBP
200000 VND704.698,00000 LBP
500000 VND1.761.745,00000 LBP
1000000 VND3.523.490,00000 LBP
2000000 VND7.046.980,00000 LBP
5000000 VND17.617.450,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Vietnam Dongu
1 LBP0,28381 VND
5 LBP1,41905 VND
10 LBP2,83810 VND
20 LBP5,67620 VND
50 LBP14,19050 VND
100 LBP28,38100 VND
250 LBP70,95250 VND
500 LBP141,90500 VND
1000 LBP283,81000 VND
2000 LBP567,62000 VND
5000 LBP1.419,05000 VND
10000 LBP2.838,10000 VND