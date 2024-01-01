2.000 Lübnan lirasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile LBP → VND çevirin

2.000 lbp
563 vnd

1,000ل.ل. LBP = 0,2816₫ VND

04:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28440,2846
Düşük0,28160,2816
Ortalama0,28340,2840
Değişim-0.98%-0.80%
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1 LBP → VND istatistikleri

LBP → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2844, en düşük 0,2816 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2834 oldu. LBP → VND kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

LBP → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2846, en düşük 0,2816 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2840 oldu. LBP → VND kurundaki değişiklik -0.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5320,9241,33618,2320,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2040,564
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8550,463
1 AUD0,6530,9011,09710,6030,87211,9020,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Vietnam Dongu
1 LBP0,28155 VND
5 LBP1,40777 VND
10 LBP2,81553 VND
20 LBP5,63106 VND
50 LBP14,07765 VND
100 LBP28,15530 VND
250 LBP70,38825 VND
500 LBP140,77650 VND
1000 LBP281,55300 VND
2000 LBP563,10600 VND
5000 LBP1.407,76500 VND
10000 LBP2.815,53000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Lübnan Lirası
1000 VND3.551,73000 LBP
2000 VND7.103,46000 LBP
5000 VND17.758,65000 LBP
10000 VND35.517,30000 LBP
20000 VND71.034,60000 LBP
50000 VND177.586,50000 LBP
100000 VND355.173,00000 LBP
200000 VND710.346,00000 LBP
500000 VND1.775.865,00000 LBP
1000000 VND3.551.730,00000 LBP
2000000 VND7.103.460,00000 LBP
5000000 VND17.758.650,00000 LBP