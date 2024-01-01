Vietnam dongundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile VND → ISK çevirin

1.000 vnd
5,66 isk

1.00000 VND = 0.00566 ISK

01:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535980.9291.346651333.141.3481536.1375150.165
1 AUD0.6510510.6048120.876736867.9410.87771323.527397.7649
1 EUR1.076451.6534111.44961435.061.4512238.9002161.645
1 SGD0.7425831.140590.6898451989.9681.0011126.8351111.51

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / İzlanda Kronu
1 VND0.00566 ISK
5 VND0.02832 ISK
10 VND0.05664 ISK
20 VND0.11328 ISK
50 VND0.28320 ISK
100 VND0.56640 ISK
250 VND1.41601 ISK
500 VND2.83202 ISK
1000 VND5.66404 ISK
2000 VND11.32808 ISK
5000 VND28.32020 ISK
10000 VND56.64040 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Vietnam Dongu
1 ISK176.55200 VND
5 ISK882.76000 VND
10 ISK1765.52000 VND
20 ISK3531.04000 VND
50 ISK8827.60000 VND
100 ISK17655.20000 VND
250 ISK44138.00000 VND
500 ISK88276.00000 VND
1000 ISK176552.00000 VND
2000 ISK353104.00000 VND
5000 ISK882760.00000 VND
10000 ISK1765520.00000 VND