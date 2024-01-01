100 bin Vietnam dongundan Macar forintine

Reel döviz kuru ile VND → HUF çevirin

1,000₫ VND = 0,01511Ft HUF

02:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → HUF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HUF
1 VND → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01530,0153
Düşük0,01460,0141
Ortalama0,01490,0146
Değişim3.24%7.09%
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1 VND → HUF istatistikleri

VND → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0153, en düşük 0,0146 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0149 oldu. VND → HUF kurundaki değişiklik 3.24 değerindeydi.

VND → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0153, en düşük 0,0141 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0146 oldu. VND → HUF kurundaki değişiklik 7.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - HUF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,571,40234,66154,19
1 AUD0,65110,6140,871906,8660,91322,555100,339
1 EUR1,0591,62711,4181.475,791,48536,705163,285
1 SGD0,7471,1480,70511.040,721,04725,884115,149

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Macar Forinti
1000 VND15,11300 HUF
2000 VND30,22600 HUF
5000 VND75,56500 HUF
10000 VND151,13000 HUF
20000 VND302,26000 HUF
50000 VND755,65000 HUF
100000 VND1.511,30000 HUF
200000 VND3.022,60000 HUF
500000 VND7.556,50000 HUF
1000000 VND15.113,00000 HUF
2000000 VND30.226,00000 HUF
5000000 VND75.565,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Vietnam Dongu
2000 HUF132.336,80000 VND
5000 HUF330.842,00000 VND
10000 HUF661.684,00000 VND
15000 HUF992.526,00000 VND
20000 HUF1.323.368,00000 VND
30000 HUF1.985.052,00000 VND
40000 HUF2.646.736,00000 VND
50000 HUF3.308.420,00000 VND
60000 HUF3.970.104,00000 VND
100000 HUF6.616.840,00000 VND
150000 HUF9.925.260,00000 VND
200000 HUF13.233.680,00000 VND