20.000 Vietnam dongundan Macar forintine
Reel döviz kuru ile VND → HUF çevirin
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VND → HUF çevrim grafiği
1 VND = 0,01511 HUF
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|1 VND → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0153
|0,0153
|Düşük
|0,0146
|0,0141
|Ortalama
|0,0149
|0,0146
|Değişim
|3.24%
|7.09%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → HUF istatistikleri
VND → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0153, en düşük 0,0146 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0149 oldu. VND → HUF kurundaki değişiklik 3.24 değerindeydi.
VND → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0153, en düşük 0,0141 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0146 oldu. VND → HUF kurundaki değişiklik 7.09 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Macar Forinti
|1000 VND
|15,11300 HUF
|2000 VND
|30,22600 HUF
|5000 VND
|75,56500 HUF
|10000 VND
|151,13000 HUF
|20000 VND
|302,26000 HUF
|50000 VND
|755,65000 HUF
|100000 VND
|1.511,30000 HUF
|200000 VND
|3.022,60000 HUF
|500000 VND
|7.556,50000 HUF
|1000000 VND
|15.113,00000 HUF
|2000000 VND
|30.226,00000 HUF
|5000000 VND
|75.565,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Vietnam Dongu
|2000 HUF
|132.336,80000 VND
|5000 HUF
|330.842,00000 VND
|10000 HUF
|661.684,00000 VND
|15000 HUF
|992.526,00000 VND
|20000 HUF
|1.323.368,00000 VND
|30000 HUF
|1.985.052,00000 VND
|40000 HUF
|2.646.736,00000 VND
|50000 HUF
|3.308.420,00000 VND
|60000 HUF
|3.970.104,00000 VND
|100000 HUF
|6.616.840,00000 VND
|150000 HUF
|9.925.260,00000 VND
|200000 HUF
|13.233.680,00000 VND