500.000 Vietnam dongundan Haiti gurdusuna
Reel döviz kuru ile VND → HTG çevirin
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VND → HTG çevrim grafiği
1 VND = 0,00516 HTG
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|1 VND → HTG
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0052
|0,0054
|Düşük
|0,0052
|0,0052
|Ortalama
|0,0052
|0,0053
|Değişim
|-0.90%
|-2.13%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → HTG istatistikleri
VND → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0052, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0052 oldu. VND → HTG kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.
VND → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0054, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0053 oldu. VND → HTG kurundaki değişiklik -2.13 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Haiti Gurdusu
|1000 VND
|5,15860 HTG
|2000 VND
|10,31720 HTG
|5000 VND
|25,79300 HTG
|10000 VND
|51,58600 HTG
|20000 VND
|103,17200 HTG
|50000 VND
|257,93000 HTG
|100000 VND
|515,86000 HTG
|200000 VND
|1.031,72000 HTG
|500000 VND
|2.579,30000 HTG
|1000000 VND
|5.158,60000 HTG
|2000000 VND
|10.317,20000 HTG
|5000000 VND
|25.793,00000 HTG
|Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Vietnam Dongu
|1 HTG
|193,85100 VND
|5 HTG
|969,25500 VND
|10 HTG
|1.938,51000 VND
|20 HTG
|3.877,02000 VND
|50 HTG
|9.692,55000 VND
|100 HTG
|19.385,10000 VND
|250 HTG
|48.462,75000 VND
|500 HTG
|96.925,50000 VND
|1000 HTG
|193.851,00000 VND
|2000 HTG
|387.702,00000 VND
|5000 HTG
|969.255,00000 VND
|10000 HTG
|1.938.510,00000 VND