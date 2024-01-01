5.000.000 Vietnam dongundan Haiti gurdusuna

Reel döviz kuru ile VND → HTG çevirin

1,000₫ VND = 0,005159G HTG

02:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → HTG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HTG
1 VND → HTGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00520,0054
Düşük0,00520,0052
Ortalama0,00520,0053
Değişim-0.90%-2.13%
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1 VND → HTG istatistikleri

VND → HTG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0052, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0052 oldu. VND → HTG kurundaki değişiklik -0.90 değerindeydi.

VND → HTG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0054, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0053 oldu. VND → HTG kurundaki değişiklik -2.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - HTG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,571,40234,66154,19
1 AUD0,65110,6140,871906,8660,91322,555100,339
1 EUR1,0591,62711,4181.475,791,48536,705163,285
1 SGD0,7471,1480,70511.040,721,04725,884115,149

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Haiti gurdusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HTG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HTG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Haiti Gurdusu
1000 VND5,15860 HTG
2000 VND10,31720 HTG
5000 VND25,79300 HTG
10000 VND51,58600 HTG
20000 VND103,17200 HTG
50000 VND257,93000 HTG
100000 VND515,86000 HTG
200000 VND1.031,72000 HTG
500000 VND2.579,30000 HTG
1000000 VND5.158,60000 HTG
2000000 VND10.317,20000 HTG
5000000 VND25.793,00000 HTG
Çevrim kurları Haiti Gurdusu / Vietnam Dongu
1 HTG193,85100 VND
5 HTG969,25500 VND
10 HTG1.938,51000 VND
20 HTG3.877,02000 VND
50 HTG9.692,55000 VND
100 HTG19.385,10000 VND
250 HTG48.462,75000 VND
500 HTG96.925,50000 VND
1000 HTG193.851,00000 VND
2000 HTG387.702,00000 VND
5000 HTG969.255,00000 VND
10000 HTG1.938.510,00000 VND