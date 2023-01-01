1 Vietnam dongundan Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile VND → GYD çevirin

1 vnd
0.01 gyd

1.00000 VND = 0.00861 GYD

15:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → GYD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 GYD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Guyana Doları
1 VND0.00861 GYD
5 VND0.04304 GYD
10 VND0.08608 GYD
20 VND0.17216 GYD
50 VND0.43039 GYD
100 VND0.86079 GYD
250 VND2.15198 GYD
500 VND4.30395 GYD
1000 VND8.60790 GYD
2000 VND17.21580 GYD
5000 VND43.03950 GYD
10000 VND86.07900 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Vietnam Dongu
1 GYD116.17200 VND
5 GYD580.86000 VND
10 GYD1161.72000 VND
20 GYD2323.44000 VND
50 GYD5808.60000 VND
100 GYD11617.20000 VND
250 GYD29043.00000 VND
500 GYD58086.00000 VND
1000 GYD116172.00000 VND
2000 GYD232344.00000 VND
5000 GYD580860.00000 VND
10000 GYD1161720.00000 VND