20.000 Vietnam dongundan Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile VND → GMD çevirin

1,000₫ VND = 0,002786D GMD

02:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 VND → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00280,0029
Düşük0,00270,0027
Ortalama0,00280,0028
Değişim-0.27%1.60%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → GMD istatistikleri

VND → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. VND → GMD kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

VND → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0028 oldu. VND → GMD kurundaki değişiklik 1.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.392,891,40234,653154,155
1 AUD0,65110,6150,872906,7020,91322,557100,347
1 EUR1,0591,62711,4181.475,281,48536,702163,27
1 SGD0,7471,1470,70511.040,361,04725,882115,14

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gambiya Dalaşı
1000 VND2,78593 GMD
2000 VND5,57186 GMD
5000 VND13,92965 GMD
10000 VND27,85930 GMD
20000 VND55,71860 GMD
50000 VND139,29650 GMD
100000 VND278,59300 GMD
200000 VND557,18600 GMD
500000 VND1.392,96500 GMD
1000000 VND2.785,93000 GMD
2000000 VND5.571,86000 GMD
5000000 VND13.929,65000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Vietnam Dongu
1 GMD358,94600 VND
5 GMD1.794,73000 VND
10 GMD3.589,46000 VND
20 GMD7.178,92000 VND
50 GMD17.947,30000 VND
100 GMD35.894,60000 VND
250 GMD89.736,50000 VND
500 GMD179.473,00000 VND
1000 GMD358.946,00000 VND
2000 GMD717.892,00000 VND
5000 GMD1.794.730,00000 VND
10000 GMD3.589.460,00000 VND