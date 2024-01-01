20 Gambiya dalaşından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile GMD → VND çevirin

20 gmd
7.234 vnd

1.00000 GMD = 361.68900 VND

04:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0759589.32541.450861.651620.9482418.3487
1 GBP1.1692111.25805104.4431.696421.931151.1086921.4542
1 USD0.92940.794881183.021.348451.535040.8812517.0535
1 INR0.0111950.009574570.012045310.01624250.018490.01061490.205414

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Gambiya dalaşından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Vietnam Dongu
1 GMD361.68900 VND
5 GMD1808.44500 VND
10 GMD3616.89000 VND
20 GMD7233.78000 VND
50 GMD18084.45000 VND
100 GMD36168.90000 VND
250 GMD90422.25000 VND
500 GMD180844.50000 VND
1000 GMD361689.00000 VND
2000 GMD723378.00000 VND
5000 GMD1808445.00000 VND
10000 GMD3616890.00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gambiya Dalaşı
1 VND0.00276 GMD
5 VND0.01382 GMD
10 VND0.02765 GMD
20 VND0.05530 GMD
50 VND0.13824 GMD
100 VND0.27648 GMD
250 VND0.69120 GMD
500 VND1.38240 GMD
1000 VND2.76481 GMD
2000 VND5.52962 GMD
5000 VND13.82405 GMD
10000 VND27.64810 GMD