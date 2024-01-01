200.000 Vietnam dongundan Gambiya dalaşına
Reel döviz kuru ile VND → GMD çevirin
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VND → GMD çevrim grafiği
1 VND = 0,00279 GMD
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|1 VND → GMD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0028
|0,0029
|Düşük
|0,0027
|0,0027
|Ortalama
|0,0028
|0,0028
|Değişim
|-0.27%
|1.60%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → GMD istatistikleri
VND → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0028, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. VND → GMD kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.
VND → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0028 oldu. VND → GMD kurundaki değişiklik 1.60 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gambiya Dalaşı
|1000 VND
|2,78593 GMD
|2000 VND
|5,57186 GMD
|5000 VND
|13,92965 GMD
|10000 VND
|27,85930 GMD
|20000 VND
|55,71860 GMD
|50000 VND
|139,29650 GMD
|100000 VND
|278,59300 GMD
|200000 VND
|557,18600 GMD
|500000 VND
|1.392,96500 GMD
|1000000 VND
|2.785,93000 GMD
|2000000 VND
|5.571,86000 GMD
|5000000 VND
|13.929,65000 GMD
|Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Vietnam Dongu
|1 GMD
|358,94600 VND
|5 GMD
|1.794,73000 VND
|10 GMD
|3.589,46000 VND
|20 GMD
|7.178,92000 VND
|50 GMD
|17.947,30000 VND
|100 GMD
|35.894,60000 VND
|250 GMD
|89.736,50000 VND
|500 GMD
|179.473,00000 VND
|1000 GMD
|358.946,00000 VND
|2000 GMD
|717.892,00000 VND
|5000 GMD
|1.794.730,00000 VND
|10000 GMD
|3.589.460,00000 VND