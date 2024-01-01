5.000.000 Vietnam dongundan Arnavutluk lekine
Reel döviz kuru ile VND → ALL çevirin
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VND → ALL çevrim grafiği
1 VND = 0,00365 ALL
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|1 VND → ALL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0037
|0,0037
|Düşük
|0,0035
|0,0035
|Ortalama
|0,0036
|0,0036
|Değişim
|1.04%
|1.91%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → ALL istatistikleri
VND → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0037, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0036 oldu. VND → ALL kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.
VND → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0037, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0036 oldu. VND → ALL kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Arnavutluk Leki
|1000 VND
|3,64910 ALL
|2000 VND
|7,29820 ALL
|5000 VND
|18,24550 ALL
|10000 VND
|36,49100 ALL
|20000 VND
|72,98200 ALL
|50000 VND
|182,45500 ALL
|100000 VND
|364,91000 ALL
|200000 VND
|729,82000 ALL
|500000 VND
|1.824,55000 ALL
|1000000 VND
|3.649,10000 ALL
|2000000 VND
|7.298,20000 ALL
|5000000 VND
|18.245,50000 ALL
|Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Vietnam Dongu
|1 ALL
|274,04000 VND
|5 ALL
|1.370,20000 VND
|10 ALL
|2.740,40000 VND
|20 ALL
|5.480,80000 VND
|50 ALL
|13.702,00000 VND
|100 ALL
|27.404,00000 VND
|250 ALL
|68.510,00000 VND
|500 ALL
|137.020,00000 VND
|1000 ALL
|274.040,00000 VND
|2000 ALL
|548.080,00000 VND
|5000 ALL
|1.370.200,00000 VND
|10000 ALL
|2.740.400,00000 VND