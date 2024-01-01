1 milyon Vietnam dongundan Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile VND → ALL çevirin

1,000₫ VND = 0,003649Lek ALL

01:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 VND → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00370,0037
Düşük0,00350,0035
Ortalama0,00360,0036
Değişim1.04%1.91%
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1 VND → ALL istatistikleri

VND → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0037, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0036 oldu. VND → ALL kurundaki değişiklik 1.04 değerindeydi.

VND → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0037, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0036 oldu. VND → ALL kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5380,9441,3391.391,941,40234,623154,155
1 AUD0,6510,6140,87904,90,91222,508100,216
1 EUR1,0591,62911,4181.474,271,48536,67163,27
1 SGD0,7471,1490,70511.039,581,04725,858115,131

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Arnavutluk Leki
1000 VND3,64884 ALL
2000 VND7,29768 ALL
5000 VND18,24420 ALL
10000 VND36,48840 ALL
20000 VND72,97680 ALL
50000 VND182,44200 ALL
100000 VND364,88400 ALL
200000 VND729,76800 ALL
500000 VND1.824,42000 ALL
1000000 VND3.648,84000 ALL
2000000 VND7.297,68000 ALL
5000000 VND18.244,20000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Vietnam Dongu
1 ALL274,06000 VND
5 ALL1.370,30000 VND
10 ALL2.740,60000 VND
20 ALL5.481,20000 VND
50 ALL13.703,00000 VND
100 ALL27.406,00000 VND
250 ALL68.515,00000 VND
500 ALL137.030,00000 VND
1000 ALL274.060,00000 VND
2000 ALL548.120,00000 VND
5000 ALL1.370.300,00000 VND
10000 ALL2.740.600,00000 VND