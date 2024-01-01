500.000 Vietnam dongundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile VND → AED çevirin

1,000₫ VND = 0,0001447د.إ AED

01:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → AED çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AED
1 VND → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.88%-1.76%
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1 VND → AED istatistikleri

VND → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AED kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

VND → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → AED kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - AED tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5380,9441,3391.391,991,40234,635154,13
1 AUD0,6510,6140,871905,0020,91222,518100,208
1 EUR1,0591,62911,4181.474,331,48536,684163,245
1 SGD0,7471,1490,70511.039,611,04725,867115,113

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1000 VND0,14467 AED
2000 VND0,28934 AED
5000 VND0,72336 AED
10000 VND1,44671 AED
20000 VND2,89342 AED
50000 VND7,23355 AED
100000 VND14,46710 AED
200000 VND28,93420 AED
500000 VND72,33550 AED
1000000 VND144,67100 AED
2000000 VND289,34200 AED
5000000 VND723,35500 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Vietnam Dongu
1 AED6.912,24000 VND
5 AED34.561,20000 VND
10 AED69.122,40000 VND
20 AED138.244,80000 VND
50 AED345.612,00000 VND
100 AED691.224,00000 VND
250 AED1.728.060,00000 VND
500 AED3.456.120,00000 VND
1000 AED6.912.240,00000 VND
2000 AED13.824.480,00000 VND
5000 AED34.561.200,00000 VND
10000 AED69.122.400,00000 VND