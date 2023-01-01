bin Vietnam dongundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile VND → AED çevirin

1.000 vnd
0,15 aed

1.00000 VND = 0.00015 AED

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

VND → AED çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 AED
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 VND0.00015 AED
5 VND0.00076 AED
10 VND0.00151 AED
20 VND0.00302 AED
50 VND0.00756 AED
100 VND0.01511 AED
250 VND0.03778 AED
500 VND0.07556 AED
1000 VND0.15112 AED
2000 VND0.30224 AED
5000 VND0.75560 AED
10000 VND1.51121 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Vietnam Dongu
1 AED6617.21000 VND
5 AED33086.05000 VND
10 AED66172.10000 VND
20 AED132344.20000 VND
50 AED330860.50000 VND
100 AED661721.00000 VND
250 AED1654302.50000 VND
500 AED3308605.00000 VND
1000 AED6617210.00000 VND
2000 AED13234420.00000 VND
5000 AED33086050.00000 VND
10000 AED66172100.00000 VND