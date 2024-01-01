Uruguay pesosundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile UYU → XPF çevirin

1.000 uyu
2.841 xpf

1.00000 UYU = 2.84078 XPF

00:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8554751.0764589.3551.450891.653030.9480718.3596
1 GBP1.1689411.25835104.4541.696071.932361.1082421.462
1 USD0.9290.794691183.0091.347851.535630.8807517.0557
1 INR0.01119130.009573560.012046910.01623740.01849950.01061030.205468

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Uruguay pesosundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UYU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UYU → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uruguay pesosu için en iyi döviz çiftleri

UYU → USD

UYU → EUR

UYU → GBP

UYU → INR

UYU → JPY

UYU → RUB

UYU → AUD

UYU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / CFP Frangı
1 UYU2.84078 XPF
5 UYU14.20390 XPF
10 UYU28.40780 XPF
20 UYU56.81560 XPF
50 UYU142.03900 XPF
100 UYU284.07800 XPF
250 UYU710.19500 XPF
500 UYU1420.39000 XPF
1000 UYU2840.78000 XPF
2000 UYU5681.56000 XPF
5000 UYU14203.90000 XPF
10000 UYU28407.80000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Uruguay Pesosu
1 XPF0.35202 UYU
5 XPF1.76008 UYU
10 XPF3.52016 UYU
20 XPF7.04032 UYU
50 XPF17.60080 UYU
100 XPF35.20160 UYU
250 XPF88.00400 UYU
500 XPF176.00800 UYU
1000 XPF352.01600 UYU
2000 XPF704.03200 UYU
5000 XPF1760.08000 UYU
10000 XPF3520.16000 UYU