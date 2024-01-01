50 İsviçre frangından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile XPF → UYU çevirin

50 xpf
18,42 uyu

1,000₣ XPF = 0,3685$U UYU

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → UYU çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36850,3685
Düşük0,36080,3424
Ortalama0,36520,3565
Değişim2.14%7.62%
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1 XPF → UYU istatistikleri

XPF → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3685, en düşük 0,3608 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3652 oldu. XPF → UYU kurundaki değişiklik 2.14 değerindeydi.

XPF → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3685, en düşük 0,3424 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3565 oldu. XPF → UYU kurundaki değişiklik 7.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Uruguay Pesosu
1 XPF0,36848 UYU
5 XPF1,84242 UYU
10 XPF3,68484 UYU
20 XPF7,36968 UYU
50 XPF18,42420 UYU
100 XPF36,84840 UYU
250 XPF92,12100 UYU
500 XPF184,24200 UYU
1000 XPF368,48400 UYU
2000 XPF736,96800 UYU
5000 XPF1.842,42000 UYU
10000 XPF3.684,84000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / CFP Frangı
1 UYU2,71382 XPF
5 UYU13,56910 XPF
10 UYU27,13820 XPF
20 UYU54,27640 XPF
50 UYU135,69100 XPF
100 UYU271,38200 XPF
250 UYU678,45500 XPF
500 UYU1.356,91000 XPF
1000 UYU2.713,82000 XPF
2000 UYU5.427,64000 XPF
5000 UYU13.569,10000 XPF
10000 UYU27.138,20000 XPF