20 Uganda şilininden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile UGX → SAR çevirin

20 ugx
0,02 sar

1.00000 UGX = 0.00100 SAR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Arabistan Riyali
1 UGX0.00100 SAR
5 UGX0.00499 SAR
10 UGX0.00997 SAR
20 UGX0.01995 SAR
50 UGX0.04987 SAR
100 UGX0.09975 SAR
250 UGX0.24936 SAR
500 UGX0.49873 SAR
1000 UGX0.99746 SAR
2000 UGX1.99492 SAR
5000 UGX4.98730 SAR
10000 UGX9.97460 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Uganda Şilini
1 SAR1002.55000 UGX
5 SAR5012.75000 UGX
10 SAR10025.50000 UGX
20 SAR20051.00000 UGX
50 SAR50127.50000 UGX
100 SAR100255.00000 UGX
250 SAR250637.50000 UGX
500 SAR501275.00000 UGX
1000 SAR1002550.00000 UGX
2000 SAR2005100.00000 UGX
5000 SAR5012750.00000 UGX
10000 SAR10025500.00000 UGX