bin Arabistan riyalinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile SAR → UGX çevirin

1.000 sar
992.430 ugx

1,000SR SAR = 992,4Ush UGX

10:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → UGX çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek996,84201.019,8500
Düşük984,4460984,4460
Ortalama988,2312998,9186
Değişim0.81%-1.53%
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1 SAR → UGX istatistikleri

SAR → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 996,8420, en düşük 984,4460 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 988,2312 oldu. SAR → UGX kurundaki değişiklik 0.81 değerindeydi.

SAR → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.019,8500, en düşük 984,4460 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 998,9186 oldu. SAR → UGX kurundaki değişiklik -1.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,756278,91,3870,92457,9441,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,371201,03110,66641,7661,1080,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Uganda Şilini
1 SAR992,43000 UGX
5 SAR4.962,15000 UGX
10 SAR9.924,30000 UGX
20 SAR19.848,60000 UGX
50 SAR49.621,50000 UGX
100 SAR99.243,00000 UGX
250 SAR248.107,50000 UGX
500 SAR496.215,00000 UGX
1000 SAR992.430,00000 UGX
2000 SAR1.984.860,00000 UGX
5000 SAR4.962.150,00000 UGX
10000 SAR9.924.300,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Arabistan Riyali
1 UGX0,00101 SAR
5 UGX0,00504 SAR
10 UGX0,01008 SAR
20 UGX0,02015 SAR
50 UGX0,05038 SAR
100 UGX0,10076 SAR
250 UGX0,25191 SAR
500 UGX0,50382 SAR
1000 UGX1,00763 SAR
2000 UGX2,01526 SAR
5000 UGX5,03815 SAR
10000 UGX10,07630 SAR