Uganda şilininden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile UGX → NIO çevirin

1.000 ugx
9,50 nio

1.00000 UGX = 0.00950 NIO

21:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855161.0763589.34031.450441.651860.94782518.3549
1 GBP1.1693711.25865104.4721.696091.931631.1083621.4636
1 USD0.929050.794502183.0031.347551.534680.8805517.0529
1 INR0.01119320.009571970.012047810.0162350.01848950.01060870.205449

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Nikaragua Kordobası
1 UGX0.00950 NIO
5 UGX0.04751 NIO
10 UGX0.09503 NIO
20 UGX0.19005 NIO
50 UGX0.47513 NIO
100 UGX0.95027 NIO
250 UGX2.37567 NIO
500 UGX4.75134 NIO
1000 UGX9.50268 NIO
2000 UGX19.00536 NIO
5000 UGX47.51340 NIO
10000 UGX95.02680 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Uganda Şilini
1 NIO105.23300 UGX
5 NIO526.16500 UGX
10 NIO1052.33000 UGX
20 NIO2104.66000 UGX
50 NIO5261.65000 UGX
100 NIO10523.30000 UGX
250 NIO26308.25000 UGX
500 NIO52616.50000 UGX
1000 NIO105233.00000 UGX
2000 NIO210466.00000 UGX
5000 NIO526165.00000 UGX
10000 NIO1052330.00000 UGX