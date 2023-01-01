10 Uganda şilininden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile UGX → NIO çevirin

10 ugx
0.10 nio

1.00000 UGX = 0.00973 NIO

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → NIO çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 NIO
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Çevrim kurları Uganda Şilini / Nikaragua Kordobası
1 UGX0.00973 NIO
5 UGX0.04866 NIO
10 UGX0.09731 NIO
20 UGX0.19463 NIO
50 UGX0.48657 NIO
100 UGX0.97314 NIO
250 UGX2.43284 NIO
500 UGX4.86569 NIO
1000 UGX9.73138 NIO
2000 UGX19.46276 NIO
5000 UGX48.65690 NIO
10000 UGX97.31380 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Uganda Şilini
1 NIO102.76000 UGX
5 NIO513.80000 UGX
10 NIO1027.60000 UGX
20 NIO2055.20000 UGX
50 NIO5138.00000 UGX
100 NIO10276.00000 UGX
250 NIO25690.00000 UGX
500 NIO51380.00000 UGX
1000 NIO102760.00000 UGX
2000 NIO205520.00000 UGX
5000 NIO513800.00000 UGX
10000 NIO1027600.00000 UGX