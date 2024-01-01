Uganda şilininden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile UGX → KES çevirin

1.000 ugx
38 kes

1.00000 UGX = 0.03808 KES

00:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11.534570.9291.346350.79443983.00421517.861.34745
1 AUD0.6516510.605370.8773490.51769654.0897989.1130.878066
1 EUR1.076451.6518811.449280.85516589.34991633.91.45046
1 SGD0.7427491.13980.68999910.59006961.65131127.391.00082

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Uganda şilininden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Uganda şilini için en iyi döviz çiftleri

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Uganda Şilini / Kenya Şilini
1 UGX0.03808 KES
5 UGX0.19038 KES
10 UGX0.38077 KES
20 UGX0.76154 KES
50 UGX1.90384 KES
100 UGX3.80769 KES
250 UGX9.51922 KES
500 UGX19.03845 KES
1000 UGX38.07690 KES
2000 UGX76.15380 KES
5000 UGX190.38450 KES
10000 UGX380.76900 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Uganda Şilini
1 KES26.26260 UGX
5 KES131.31300 UGX
10 KES262.62600 UGX
20 KES525.25200 UGX
50 KES1313.13000 UGX
100 KES2626.26000 UGX
250 KES6565.65000 UGX
500 KES13131.30000 UGX
1000 KES26262.60000 UGX
2000 KES52525.20000 UGX
5000 KES131313.00000 UGX
10000 KES262626.00000 UGX