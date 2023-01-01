20 Uganda şilininden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile UGX → KES çevirin

20 ugx
1 kes

1.00000 UGX = 0.03941 KES

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → KES çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 KES
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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plane
Çevrim kurları Uganda Şilini / Kenya Şilini
1 UGX0.03941 KES
5 UGX0.19707 KES
10 UGX0.39415 KES
20 UGX0.78830 KES
50 UGX1.97075 KES
100 UGX3.94149 KES
250 UGX9.85373 KES
500 UGX19.70745 KES
1000 UGX39.41490 KES
2000 UGX78.82980 KES
5000 UGX197.07450 KES
10000 UGX394.14900 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Uganda Şilini
1 KES25.37110 UGX
5 KES126.85550 UGX
10 KES253.71100 UGX
20 KES507.42200 UGX
50 KES1268.55500 UGX
100 KES2537.11000 UGX
250 KES6342.77500 UGX
500 KES12685.55000 UGX
1000 KES25371.10000 UGX
2000 KES50742.20000 UGX
5000 KES126855.50000 UGX
10000 KES253711.00000 UGX