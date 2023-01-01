5 Uganda şilininden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile UGX → ETB çevirin

5 ugx
0,07 etb

1.00000 UGX = 0.01482 ETB

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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UGX → ETB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UGX → 0 ETB
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Uganda şilininden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UGX ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UGX → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Uganda şilini

UGX → USD

UGX → AUD

UGX → EUR

UGX → SGD

UGX → GBP

UGX → INR

UGX → NGN

UGX → CAD

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Çevrim kurları Uganda Şilini / Etiyopya Birri
1 UGX0.01482 ETB
5 UGX0.07410 ETB
10 UGX0.14820 ETB
20 UGX0.29640 ETB
50 UGX0.74099 ETB
100 UGX1.48198 ETB
250 UGX3.70495 ETB
500 UGX7.40990 ETB
1000 UGX14.81980 ETB
2000 UGX29.63960 ETB
5000 UGX74.09900 ETB
10000 UGX148.19800 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Uganda Şilini
1 ETB67.47740 UGX
5 ETB337.38700 UGX
10 ETB674.77400 UGX
20 ETB1349.54800 UGX
50 ETB3373.87000 UGX
100 ETB6747.74000 UGX
250 ETB16869.35000 UGX
500 ETB33738.70000 UGX
1000 ETB67477.40000 UGX
2000 ETB134954.80000 UGX
5000 ETB337387.00000 UGX
10000 ETB674774.00000 UGX