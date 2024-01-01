500 Etiyopya birrinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile ETB → UGX çevirin

1,000Br ETB = 30,09Ush UGX

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ETB → UGX çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

UGX
1 ETB → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31,407734,7074
Düşük29,954229,9542
Ortalama30,400231,6240
Değişim-2.84%-11.90%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ETB → UGX istatistikleri

ETB → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31,4077, en düşük 29,9542 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 30,4002 oldu. ETB → UGX kurundaki değişiklik -2.84 değerindeydi.

ETB → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 34,7074, en düşük 29,9542 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 31,6240 oldu. ETB → UGX kurundaki değişiklik -11.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Uganda Şilini
1 ETB30,08710 UGX
5 ETB150,43550 UGX
10 ETB300,87100 UGX
20 ETB601,74200 UGX
50 ETB1.504,35500 UGX
100 ETB3.008,71000 UGX
250 ETB7.521,77500 UGX
500 ETB15.043,55000 UGX
1000 ETB30.087,10000 UGX
2000 ETB60.174,20000 UGX
5000 ETB150.435,50000 UGX
10000 ETB300.871,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Etiyopya Birri
1 UGX0,03324 ETB
5 UGX0,16618 ETB
10 UGX0,33237 ETB
20 UGX0,66474 ETB
50 UGX1,66184 ETB
100 UGX3,32368 ETB
250 UGX8,30920 ETB
500 UGX16,61840 ETB
1000 UGX33,23680 ETB
2000 UGX66,47360 ETB
5000 UGX166,18400 ETB
10000 UGX332,36800 ETB