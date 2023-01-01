5 Tanzanya şilininden Makedonya dinarına
Reel döviz kuru ile TZS → MKD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Tanzanya Şilini
|1 MKD
|43.23490 TZS
|5 MKD
|216.17450 TZS
|10 MKD
|432.34900 TZS
|20 MKD
|864.69800 TZS
|50 MKD
|2161.74500 TZS
|100 MKD
|4323.49000 TZS
|250 MKD
|10808.72500 TZS
|500 MKD
|21617.45000 TZS
|1000 MKD
|43234.90000 TZS
|2000 MKD
|86469.80000 TZS
|5000 MKD
|216174.50000 TZS
|10000 MKD
|432349.00000 TZS