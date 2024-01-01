5 Makedonya dinarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile MKD → TZS çevirin

5 mkd
236,04 tzs

1,000ден MKD = 47,21tzs TZS

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → TZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek47,412747,4127
Düşük46,078245,1366
Ortalama46,982846,0678
Değişim2.45%4.59%
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1 MKD → TZS istatistikleri

MKD → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 47,4127, en düşük 46,0782 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 46,9828 oldu. MKD → TZS kurundaki değişiklik 2.45 değerindeydi.

MKD → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 47,4127, en düşük 45,1366 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 46,0678 oldu. MKD → TZS kurundaki değişiklik 4.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2781,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17410,6681,2110,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7251,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Tanzanya Şilini
1 MKD47,20720 TZS
5 MKD236,03600 TZS
10 MKD472,07200 TZS
20 MKD944,14400 TZS
50 MKD2.360,36000 TZS
100 MKD4.720,72000 TZS
250 MKD11.801,80000 TZS
500 MKD23.603,60000 TZS
1000 MKD47.207,20000 TZS
2000 MKD94.414,40000 TZS
5000 MKD236.036,00000 TZS
10000 MKD472.072,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Makedonya Dinarı
1 TZS0,02118 MKD
5 TZS0,10592 MKD
10 TZS0,21183 MKD
20 TZS0,42366 MKD
50 TZS1,05916 MKD
100 TZS2,11832 MKD
250 TZS5,29580 MKD
500 TZS10,59160 MKD
1000 TZS21,18320 MKD
2000 TZS42,36640 MKD
5000 TZS105,91600 MKD
10000 TZS211,83200 MKD