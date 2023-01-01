20 Tanzanya şilininden Mısır lirasına
Reel döviz kuru ile TZS → EGP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Mısır Lirası / Tanzanya Şilini
|1 EGP
|81.22980 TZS
|5 EGP
|406.14900 TZS
|10 EGP
|812.29800 TZS
|20 EGP
|1624.59600 TZS
|50 EGP
|4061.49000 TZS
|100 EGP
|8122.98000 TZS
|250 EGP
|20307.45000 TZS
|500 EGP
|40614.90000 TZS
|1000 EGP
|81229.80000 TZS
|2000 EGP
|162459.60000 TZS
|5000 EGP
|406149.00000 TZS
|10000 EGP
|812298.00000 TZS