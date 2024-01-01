5 Mısır lirasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile EGP → TZS çevirin

1,000E£ EGP = 53,81tzs TZS

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → TZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TZS
1 EGP → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek55,961756,4082
Düşük53,598253,5982
Ortalama55,000255,6492
Değişim-3.80%-2.86%
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1 EGP → TZS istatistikleri

EGP → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 55,9617, en düşük 53,5982 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 55,0002 oldu. EGP → TZS kurundaki değişiklik -3.80 değerindeydi.

EGP → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 56,4082, en düşük 53,5982 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 55,6492 oldu. EGP → TZS kurundaki değişiklik -2.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - TZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Tanzanya Şilini
1 EGP53,81490 TZS
5 EGP269,07450 TZS
10 EGP538,14900 TZS
20 EGP1.076,29800 TZS
50 EGP2.690,74500 TZS
100 EGP5.381,49000 TZS
250 EGP13.453,72500 TZS
500 EGP26.907,45000 TZS
1000 EGP53.814,90000 TZS
2000 EGP107.629,80000 TZS
5000 EGP269.074,50000 TZS
10000 EGP538.149,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Mısır Lirası
1 TZS0,01858 EGP
5 TZS0,09291 EGP
10 TZS0,18582 EGP
20 TZS0,37164 EGP
50 TZS0,92911 EGP
100 TZS1,85822 EGP
250 TZS4,64555 EGP
500 TZS9,29110 EGP
1000 TZS18,58220 EGP
2000 TZS37,16440 EGP
5000 TZS92,91100 EGP
10000 TZS185,82200 EGP