Yeni Tayvan dolarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile TWD → BWP çevirin

1.000 twd
436,81 bwp

1.00000 TWD = 0.43681 BWP

23:49 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.34550.793431.346251.532217.8202149.9150.92805
1 SGD0.74321810.5896921.000561.138775.81211111.420.689762
1 GBP1.260351.695811.696751.931139.85619188.9451.16968
1 CAD0.7428040.9994430.58936311.138145.80888111.3570.689377

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Yeni Tayvan dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

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TWD → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Botsvana Pulası
1 TWD0.43681 BWP
5 TWD2.18403 BWP
10 TWD4.36806 BWP
20 TWD8.73612 BWP
50 TWD21.84030 BWP
100 TWD43.68060 BWP
250 TWD109.20150 BWP
500 TWD218.40300 BWP
1000 TWD436.80600 BWP
2000 TWD873.61200 BWP
5000 TWD2184.03000 BWP
10000 TWD4368.06000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Yeni Tayvan Doları
1 BWP2.28935 TWD
5 BWP11.44675 TWD
10 BWP22.89350 TWD
20 BWP45.78700 TWD
50 BWP114.46750 TWD
100 BWP228.93500 TWD
250 BWP572.33750 TWD
500 BWP1144.67500 TWD
1000 BWP2289.35000 TWD
2000 BWP4578.70000 TWD
5000 BWP11446.75000 TWD
10000 BWP22893.50000 TWD