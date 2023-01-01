10 Yeni Tayvan dolarından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile TWD → BWP çevirin

10 twd
4.27 bwp

1.00000 TWD = 0.42686 BWP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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TWD → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 BWP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni Tayvan dolarından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Botsvana Pulası
1 TWD0.42686 BWP
5 TWD2.13431 BWP
10 TWD4.26863 BWP
20 TWD8.53726 BWP
50 TWD21.34315 BWP
100 TWD42.68630 BWP
250 TWD106.71575 BWP
500 TWD213.43150 BWP
1000 TWD426.86300 BWP
2000 TWD853.72600 BWP
5000 TWD2134.31500 BWP
10000 TWD4268.63000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Yeni Tayvan Doları
1 BWP2.34267 TWD
5 BWP11.71335 TWD
10 BWP23.42670 TWD
20 BWP46.85340 TWD
50 BWP117.13350 TWD
100 BWP234.26700 TWD
250 BWP585.66750 TWD
500 BWP1171.33500 TWD
1000 BWP2342.67000 TWD
2000 BWP4685.34000 TWD
5000 BWP11713.35000 TWD
10000 BWP23426.70000 TWD