5 Türk lirasından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile TRY → GBP çevirin

5 try
0,12 gbp

1,000 TRY = 0,02484 GBP

01:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,8491,4661,6470,97317,697
1 GBP1,16911,244103,8941,7151,9261,13820,694
1 USD0,940,804183,4931,3781,5480,91416,63
1 INR0,0110,010,01210,0170,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / İngiliz Pound Sterlini
1 TRY0,02484 GBP
5 TRY0,12418 GBP
10 TRY0,24836 GBP
20 TRY0,49671 GBP
50 TRY1,24179 GBP
100 TRY2,48357 GBP
250 TRY6,20893 GBP
500 TRY12,41785 GBP
1000 TRY24,83570 GBP
2000 TRY49,67140 GBP
5000 TRY124,17850 GBP
10000 TRY248,35700 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Türk Lirası
1 GBP40,26460 TRY
5 GBP201,32300 TRY
10 GBP402,64600 TRY
20 GBP805,29200 TRY
50 GBP2.013,23000 TRY
100 GBP4.026,46000 TRY
250 GBP10.066,15000 TRY
500 GBP20.132,30000 TRY
1000 GBP40.264,60000 TRY
2000 GBP80.529,20000 TRY
5000 GBP201.323,00000 TRY
10000 GBP402.646,00000 TRY